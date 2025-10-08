СКАНДАЛ С НАРКОТИЦИМА ТРЕСЕ ТУРСКУ Међу 19 познатих личности које су на ИСПИТИВАЊУ ЗБОГ ДРОГЕ и ЗВЕЗДА ЕВРОВИЗИЈЕ Контроверзна певачица завршила у полицији! (ВИДЕО)
Звезда турске музичке сцене и бивша представница Турске на Евровизији, Хадисе Ачигоз, нашла се међу 19 познатих личности које испитују власти у Истанбулу.
Певачица је доспела у центар пажње јавности након што су турске власти потврдиле да је обухваћена истрагом због наводне употребе наркотика.
Како је саопштено из канцеларије главног тужиоца у Истанбулу, истрага се води због сумње на кршење члана турског Кривичног закона који се односи на "употребу опојних или стимулативних супстанци".
Званичници су прецизирали да тренутно нема налога за притвор, већ се од познатих личности тражи да дају изјаве и подвргну тестирању крви.
Према информацијама из Истанбулске полиције, најмање 19 јавних личности већ је приведено ради давања изјава и узимања узорака крви.
Тужилаштво је нагласило да истрага за сада има карактер провере и да се не ради о хапшењима нити о подизању оптужница.
На листи обухваћених истрагом налазе се познати певачи, глумци, ТВ лица и инфлуенсери, али је име Хадисе посебно одјекнуло због њеног статуса једне од највећих поп звезда у Турској у последњих петнаест година.
Хадисе, рођена у породици турских емиграната у Белгији, први пут је привукла пажњу јавности наступом у белгијској верзији емисије, "Идол", након чега је почела да гради каријеру и у Турској.
Њен највећи успех остварила је 2009. године, када је представљала Турску на Евровизији у Москви са песмом "Düm Tek Tek", којом је освојила четврто место.
Иако је наступ изазвао бројне контроверзе у домовини, поједини су га сматрали "превише провокативним", Хадисе је управо захваљујући том успеху постала једна од најтраженијих уметница турске поп сцене, пише Ало.
Турска се повукла са Евросонга 2012. године, али она је и даље остала икона модерне турске музике. Истрага у којој се сада нашла могла би, међутим, бацити сенку на њену дугу и успешну каријеру.