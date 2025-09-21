clear sky
(ВИДЕО) НАШ СЛОБОДАН ТРКУЉА ЗАБЛИСТАО У МОСКВИ! Новосађанин бриљирао на Интервизизији, руској верзији Евровизије

21.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: youtube prinstcrin/ RTS Koncerti - Zvanični kanal

Светски познати мултинструменталиста, композитор и певач особеног гласа Новосађанин Слободан Тркуља наступио је у Москви на Интервизији.

Наступ је био бриљантан, припремао се за ову музичку смотру, руску верзију Евровизије.

Тркуља иначе плени публику изузетним свирачким умећем, он је мултинстрименталиста који виртуозно господари многим инструментима, изванредан је композитор и певач - посебном, грлeном техником певања на публику оставља неизбрисив утисак.

У Кини је изузетно популаран, велика звезда је у тој, уз Индију, најмногољуднијој земљи света.

Песме које ствара обележене су српским и византијским музичким наслеђем и публика у Москви имала је прилику да ужива у наступу овог великог уметника. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

