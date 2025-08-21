broken clouds
33°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1667
usd
100.6068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВAJБЕР ДОБИО ОПЦИЈУ „САКРИЈ ДА ПИШЕШ“ Eво како се користи и ко има право на то

21.08.2025. 17:25 17:40
Пише:
Дневник
Извор:
smartlife.mondo.rs
Коментари (0)
viber
Фото: ChatGTP/илустрација

Захваљујући новој Viber функцији, нико неће видети обавештење док пишете, а ни знати колико вам дуго треба да саставите поруку.

Viber апликација је од данас богатија за још једну функцију – „Сакриј да пишеш“ (Hide that you’re typing). Када се укључи, нова функција вашим саговорницима укида чувено обавештење „Пише…“ (Typing…), па без притиска можете саставити одговор.

Нажалост, нова функција није доступна свима, већ само претплатницима на Viber Plus услугу.

Ево како се укључује „Сакриј да пишеш“ функција:

  • Отворите Viber апликацију
  • Тапните на картицу „Још“ (More) – иконица са три тачке у доњем десном углу
  • Изаберите „Подешавања“ (Settings)
  • Тапните на опцију „Viber Plus“
  • Уђите у „Подешавања невидљивог режима“ (Invisible Mode settings)
  • Укључите „Сакриј да пишеш“ (Hide that you’re typing) опцију

„Увођењем функције ’Сакриј да пишеш’ употпуњујемо сет наших алата за обезбеђивање приватности како би наши корисници са лакоћом уживали у препискама, а разговори остали приватни и у потпуности њихови“, истиче Даниела Иванова, директорка маркетинга за Европу у компанији Rakuten Viber.

viber
Фото: ChatGTP/илустрација

Након „Измени без трага“ (Edit without a trace) и „Тихо напуштање група“ (Leave group silently), „Сакриј да пишеш“ је трећа велика функција коју је Viber ове године донео Viber Plus претплатницима.

Уколико још увек не видите нову функцију, ажурирајте Viber на најновију верзију у App Store, Google Play или AppGallery продавници апликација.

Вајбер вајбер групе опција
Извор:
smartlife.mondo.rs
Пише:
Дневник
Магазин Техно
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
VIBER DATING УВОДИ ФУНКЦИЈУ ЗА ИЗБЕГАВАЊЕ БИВШИХ, КОЛЕГА И РОДБИНЕ Сада можете сакрити кога год желите
viber

VIBER DATING УВОДИ ФУНКЦИЈУ ЗА ИЗБЕГАВАЊЕ БИВШИХ, КОЛЕГА И РОДБИНЕ Сада можете сакрити кога год желите

30.04.2025. 13:50 13:59
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
VIBER ГРУПЕ С ПОДАЦИМА О РАДАРСКИМ КОНТРОЛАМА СУ ХИТ МЕЂУ ВОЗАЧИМА А да ли су овакве дојаве по закону?

VIBER ГРУПЕ С ПОДАЦИМА О РАДАРСКИМ КОНТРОЛАМА СУ ХИТ МЕЂУ ВОЗАЧИМА А да ли су овакве дојаве по закону?

06.10.2023. 11:39 11:58
Волим
0
Коментар
0
Сачувај