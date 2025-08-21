ВAJБЕР ДОБИО ОПЦИЈУ „САКРИЈ ДА ПИШЕШ“ Eво како се користи и ко има право на то
Захваљујући новој Viber функцији, нико неће видети обавештење док пишете, а ни знати колико вам дуго треба да саставите поруку.
Viber апликација је од данас богатија за још једну функцију – „Сакриј да пишеш“ (Hide that you’re typing). Када се укључи, нова функција вашим саговорницима укида чувено обавештење „Пише…“ (Typing…), па без притиска можете саставити одговор.
Нажалост, нова функција није доступна свима, већ само претплатницима на Viber Plus услугу.
Ево како се укључује „Сакриј да пишеш“ функција:
- Отворите Viber апликацију
- Тапните на картицу „Још“ (More) – иконица са три тачке у доњем десном углу
- Изаберите „Подешавања“ (Settings)
- Тапните на опцију „Viber Plus“
- Уђите у „Подешавања невидљивог режима“ (Invisible Mode settings)
- Укључите „Сакриј да пишеш“ (Hide that you’re typing) опцију
„Увођењем функције ’Сакриј да пишеш’ употпуњујемо сет наших алата за обезбеђивање приватности како би наши корисници са лакоћом уживали у препискама, а разговори остали приватни и у потпуности њихови“, истиче Даниела Иванова, директорка маркетинга за Европу у компанији Rakuten Viber.
Након „Измени без трага“ (Edit without a trace) и „Тихо напуштање група“ (Leave group silently), „Сакриј да пишеш“ је трећа велика функција коју је Viber ове године донео Viber Plus претплатницима.
Уколико још увек не видите нову функцију, ажурирајте Viber на најновију верзију у App Store, Google Play или AppGallery продавници апликација.