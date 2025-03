(ВИДЕО) МАСКУ БИЛО ДОСАДНО НА ВЕЧЕРИ ПА ТРИКОВИМА ЗАБАВЉАО ПРИСУТНЕ, ЗБУНИО И ТРАМПА Многи тврде да је ово НЕМОГУ извести, а он поручио: Ја сам временски путујући вампир ванземаљац!

У виралном видеу, Илон Маск покушава да избалансира виљушку и две кашике на врху свог прста. Покушај извршног директора Тесле да избалансира прибор за јело и успешно га изведе постао је прави хит на интернету. Према извештајима, видео снимак потиче са ексклузивног свечаног вечера у Мар-а-Лагу, где су гости платили милион долара по седишту. На једном од снимака, Доналд Трамп седи нешто даље, док Маск концентрисано балансира прибор за јело.



Елон Маск и његов балансирајући трик

Један корисник је поделио видео на Масковом X (бившем Тwиттеру), назвавши га "врхунским генијалним и вечерњим забављачем". Маск је одговорио коментаришући видео: "Виљушка и две кашике балансиране на врху мог прста."

Погледајте у галерији како је то изгледало:

Корисник је брзо одговорио: "Вау, чуо сам да си почео да бројиш виљушке и кашике на тој вечери."

Трик који пркоси гравитацији

Један корисник на X-у објаснио је трик који "скоро нико не може да изведе". Назвао је то "актом који пркоси гравитацији" и рекао:

"Јединственост овог трика је у томе што Илон Маск помера руку лево и десно, док су у другим триковима виљушка и кашика постављени на столу, фиксирани чачкалицом или празним чашама. Маск је победио гравитацију!" "Доказ да је Елон ванземаљац", коментарисао је корисник.

Хумористички одговор и интересантне реакције

У новембру прошле године, Маск је с хумором одговорио једном кориснику на X-у, када су поделили да је његов профил на X-у верификован још од 3000. године пре нове ере, рекавши:

Elon Musk effortlessly balances a fork and spoon on one finger while dining with Trump. Peak genius and dinner entertainment 😂🍴 pic.twitter.com/1kypBcCVQT

— SMX 🇺🇸 (@iam_smx) March 22, 2025