КОЛИКО ТРЕБА ДА ОСТАНЕТЕ ИСПОД ТУША Хигијена можа да буде и опасна по здравље ако под водом остајете дуже од овог времена
Туширање дуже од 15 минута може да оштети кожу, наруши имунитет и изазове проблеме које не очекујеш.
Сазнајте шта кажу стручњаци.
Звучи као ситница, али ако редовно проводите више од 15 минута под тушем – време је да се запиташ. Не, није само вода у питању. Тело, кожа, па чак и твоје расположење могу да трпе последице које ти нико не помиње док уживаш у топлој пари.
Зашто је 15 минута граница коју не треба прелазити
Топла вода опушта, али и испира природне масноће са коже. Ако се тушираш предуго, кожа постаје сува, склона иритацијама, па чак и пуцању. Дерматолози упозоравају да предуго туширање може да наруши микробиом коже – ону невидљиву заштиту коју твоје тело гради годинама.
Здравствени ефекти које не видиш одмах
Можда ти се чини да се осећаш боље после дугог туширања, али заправо можеш да пореметиш циркулацију, изазовеш пад притиска и осећај умора. Ако ти се икада десило да ти се заврти у глави после туширања – сад знаш зашто.
Рачуни и екологија – твој туш није бесплатан
Осим што штети кожи, предуго туширање удара и по џепу. Просечан туш од 15 минута троши око 150 литара воде. Ако то радиш сваког дана, месечно потрошиш више воде него што ти треба за кување, прање и пиће заједно. А да не причамо о грејању те воде.
Како да уживаш, а да не претераш
Решење није да се тушираш хладном водом или да се одричеш тог ритуала. Довољно је да скратиш време на 7–10 минута, користиш млаку воду и избегаваш агресивне гелове. Кожа ће ти бити захвална, а и твоје тело ће се осећати свежије – без умора и дехидратације.