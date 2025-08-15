clear sky
ХЛАДНО ТУШИРАЊЕ СВЕ ПОПУЛАРНИЈЕ, А ШТА КАЖУ ЛЕКАРИ Некима је опрез неопходан

15.08.2025. 14:08 14:33
Пише:
Дневник
Извор:
АЛО/ НајЖена
туширање
Фото: youtube prinstcrin/prakticnazena.tv

Свакако, важно је како почети

Нагли хладни шок може повисити пулс и крвни притисак, што је ризично за особе са срчаним проблемима или боловима у грудима

Хладно туширање последњих година постаје све популарније због потенцијалних користи за здравље. Кратко излагање хладној води може: побољшати циркулацију, убрзати метаболизам активирањем смеђе масноће, смањити упалне процесе у телу, помоћи опоравку мишића.

Ипак, нагли хладни шок може повисити пулс и крвни притисак, што је ризично за особе са срчаним проблемима или боловима у грудима.

Како почети?

Крените топлим тушем па постепено снижавајте температуру. 

Хладан део ограничите на 20–30 секунди.

Измењујте топле и хладне интервале.

Код здравих особа може донети умерене користи за срце и метаболизам, али они са ризиком од срчаних болести треба да буду опрезни.

АЛО/ НајЖена

туширање хладно здравље
Извор:
АЛО/ НајЖена
Пише:
Дневник
