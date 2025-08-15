ХЛАДНО ТУШИРАЊЕ СВЕ ПОПУЛАРНИЈЕ, А ШТА КАЖУ ЛЕКАРИ Некима је опрез неопходан
Свакако, важно је како почети
Нагли хладни шок може повисити пулс и крвни притисак, што је ризично за особе са срчаним проблемима или боловима у грудима
Хладно туширање последњих година постаје све популарније због потенцијалних користи за здравље. Кратко излагање хладној води може: побољшати циркулацију, убрзати метаболизам активирањем смеђе масноће, смањити упалне процесе у телу, помоћи опоравку мишића.
Ипак, нагли хладни шок може повисити пулс и крвни притисак, што је ризично за особе са срчаним проблемима или боловима у грудима.
Како почети?
Крените топлим тушем па постепено снижавајте температуру.
Хладан део ограничите на 20–30 секунди.
Измењујте топле и хладне интервале.
Код здравих особа може донети умерене користи за срце и метаболизам, али они са ризиком од срчаних болести треба да буду опрезни.
АЛО/ НајЖена