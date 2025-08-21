(ФОТО) МОРЕ ОСВЕЖАВА, А НА ПАЛУБИ ГОРИ Нивес Целзијус поделила фотографије с летовања, фанови одушевљени
Нивес Целзијус и даље ужива у чарима лета и части своје пратиоце на друштвеним мрежама врелим кадровима, чисто да подсети да време за показивање раскошних облина још није прошло…
Нивес Целзијус годинама уназад привлачи пажњу јавности изазовним објавама на друштвеним мрежама на којима готово свакодневно комуницира са фановима који једва чекају да их почасти неком новом врелом сликом.
Лето још траје, па и Нивес не одустаје од врућих поза и бикинија… што је доказала новом објавом на Инстаграму на којој овог пута у први план ставља своју позадину.
„Слана, а слатка!“, написала је Нивес уз објаву и убрзо прикупила бројне коментаре. Осим комплимената добила је и неколико критика за „превише показивања“, али она за то не мари…
„Цура за удају“, „Дивна“, „Добро је кад брод уплови у луку“, „Добро тело“, Мокра и неодољива“….гласе неки од коментара.
Иначе, пратиоци њеног Инстаграм налога сазнали су да је популарна Хрватица ових дана у Београду. Није познато да ли се ради о филму или серији, али снимање се одвија у српској престоници.