ГЕНИЈАЛАН ТРИК КОЈИ ЋЕ ВАС ИЗНЕНАДИТИ Овако започињу дан људи који се никада не гоје
Сви знамо некога ко једноставно не успева да се угоји, колико год да једе. Персонални тренери објашњавају да тајна често није у генима - већ у једној једноставној навици која почиње већ са доручком.
Метаболизам игра важну улогу, али ни онај најбољи неће много помоћи ако се не држите здравих животних навика. Према мишљењу тренера, доручак који је богат протеинима може заиста променити игру.
-Конзумирање хранљивог доручка с високим садржајем протеина обуздаће вашу жељу за храном и помоћи да останете сити дуже време - каже тренер Наталија Васке.
Другим речима - доручак богат протеинима није само укусан, већ и стратешки потез за почетак дана.
Тренер Џејсон Сани додаје да први оброк одређује ниво шећера у крви и енергију, што директно утиче на вашу вољу и одлуке током дана. Његов савет? Комбинујте протеине, влакна и здраве масти.
Примери? Јаја са тостом, овсене пахуљице са орасима и воћем, или грчки јогурт са бобицама и семенкама. После оваквог доручка тело остаје сито дуже, а шансе за преједање у току дана знатно се смањују.
За разлику од тога, слатки доручак - палачинке, крофне или чоколадни намази - може довести до брзог пада енергије, осећаја глади и жеље за још хране, упозорава др Крис ван Тулекен.
Преласком на доручак богат протеинима, здравим мастима попут авокада или масне рибе и влакнима из поврћа, тело добија стабилну енергију и избегава нагле падове у току дана.
И још један трик за крај - идеално време за доручак може додатно појачати резултате ако желите да смршате.