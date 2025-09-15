АКЦИЈЕ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ Прилика за хуманост
15.09.2025. 08:18 08:42
Коментари (0)
Акције добровољног давања крви биће организоване данас од 10 до 13 часова у Црвеном крсту Војводине, Пионирска 8 и сутра од 7.30 до 10.30 ЈКП „Информатика”, Булевар цара Лазара 3, као и од 16 до 19 часова у трансфузиомобилу, који ће бити паркиран у центру града.
Екипе Завода за трансфузију крв ће прикупљати у среду, 17. септембра, од 7.30 до 10.30 часова у „Електровојводини”, у четвртак од 16 до 19 у трансфузиомобилу у центру града, у петак, 19. септембра, од 8 до 11 у Ауто центру „Аца”, на Футошком путу 99, и од 9 до 12 и 16 до 19 часова у трансфузиомобилу центру града, где је могуће дати крв и у суботу 20. септембра од 16 до 19 часова.
Крв је могуће дати сваког радног дана од 7 до 19 часова у Заводу за трансфузију, Хајдук Вељкова 9а.