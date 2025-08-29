ДО 14. СЕПТРЕМБРА БЕЗ САОБРАЋАЈА У УЛИЦАМА МИКОЛЕ КОЧИША И ДРИНСКОЈ Поправља се коловоз
29.08.2025. 14:05 14:08
Коментари (0)
У оквиру редовног одржавања путне инфраструктуре, у улицама Миколе Кочиша и Дринској у Новом Саду у току су радови на поправци коловозне конструкције.
Услед поменутих радова у наведеним улицама је од 11. августа одређена привремена забрана одвијања саобраћаја и она ће бити на снази до 14. септембра 2025.
Апелује се на све учеснике у саобраћају да имају стрпљења и поштују саобраћајну сигнализацију у зони извођења радова.