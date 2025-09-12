(ФОТО) УКЛАЊА СЕ ОКО 15.000 КУБИКА ОТПАДА СА ПОВРШИНЕ ОД 15.000 КВАДРАТНИХ МЕТАРА Акција чишћења дивље депоније у Футогу вредна 31 милион динара!
Чланица Градског већа за екологију и енергетску ефикасност и заштиту животне средине Вања Петковић учествовала је у акцији уклањања нелегалне депоније у насељу Футог, коју је организовала Градска управа за заштиту животне средине у сарадњи са Министарством заштите животне средине.
У чишћењу и уређењу простора на локацији атарског пута између Улице Соње Маринковић и Железничке улице у Футогу, учествовали су Град Нови Сад, ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад и ЈП „Војводина шуме“.
– Акцијом уклањања највеће нелегалне депоније на територији Града Новог Сада, у насељу Футог, шаљемо јасну поруку о значају сарадње и заједничке одговорности у заштити животне средине. Након акције чишћења дунавског приобаља у мају, ово је још један корак у истом правцу, ка конкретној и одговорној бризи о простору у којем живимо. У сарадњи са Министарством заштите животне средине, ЈКП „Чистоћа“ и ЈП „Војводина шуме“, уклањамо око 15.000 кубика отпада са површине од 15.000 квадратних метара. Вредност пројекта „Уклањање нелегалне депоније у насељу Футог“ износи преко 31 милион динара. На већ очишћеним парцелама у току је израда пројектно-техничке документације за изградњу рециклажног дворишта. Оно што је најважније, порука са оваквих акција је да морамо као друштво развити свест да је чиста и здрава животна средина одраз културе сваког од нас. Апелујем на све грађане да отпад одлажу савесно и у складу са прописима, јер само унапређењем појединачне еколошке свести можемо доћи до трајних и одрживих резултата. Природа нам враћа онолико колико је поштујемо и зато је наша обавеза да је чувамо за садашње и будуће генерације – рекла је Вања Петковић.
Извршни директор ЈП „Војводинашуме“ Милан Сучевић рекао је да се то предузеће често одазива акцијама које подразумевају друштвену одговорност и да запослени радо учествују у волонтерским акцијама чишћења.
- Само заједничким напорима можемо обезбедити чисту и здраву животну средину. Наставићемо да радимо на томе да простор који припада свима нама буде чистији, безбеднији и здравији – рекао је Милан Сучевић.