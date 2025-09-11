overcast clouds
(ФОТО/ВИДЕО) НОВИ САД СПРЕМНО ДОЧЕКУЈЕ ДАН СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА, СЛОБОДЕ И ЗАСТАВЕ СРБИЈЕ Тробојке се постављају широм града, на стотине их се вијори центром! Прелепи призори са новосадских улица и булевара

11.09.2025. 09:43 09:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
застава
Фото: Дневник

Нови Сад се спрема да дочека Дан српског јединства, слободе и заставе Србије у понедељак, 15. септембра, када ће се обележити широм наше земље и Републике Српске

Вредни радници градских предузећа од јутрос су на терену и у центру града раде на качењу српске заставе у сусрет празнику. 

Овај датум има важну симболику у српском народу- тог дана 1918. године пробијен је Солунски фронт, што је имало велики значај за ток Првог светског рата и ослобођење Србије

Празник подстиче патриотизам код грађана, чува традицију и јача национални идентитет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Протеклих година, од 2020. када је почео да се слави, грађани су позивани да истакну српску тробојку на своје домове, а сваки пут наша застава вијори се и на улицама градова широм отаџбине. 

Идеја о успостављању заједничког празника Србије и Српске у јавност је изнета након састанка председника Републике Србије Александра Вучића и некадашње премијерке Ане Брнабић са руководством Републике Српске у августу 2020. 

 

