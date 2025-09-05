УРАЂЕНА НА СВЕТСКОМ НИВОУ
(ФОТО) ОТВОРЕНА ПОДЗЕМНА ГАРАЖА У УЛИЦИ МОДЕНЕ Има 267 паркинг места, осам за електричне аутомобиле! Ево шта ће бити са постојећим местима око ње и партерним уређењем
Подземна гаража у центру града, у Улици Модене, свечано је отворена данас у присуству градоначелника Новог Сада Жарка Мићина
-Град Нови Сад, као један од растућих градова у региону, свакако да има потребу за паркинг местима. Зато смо ушли у процес концесије и првим уговором изградили гаражу Бановина, а сада смо у подземној гаражи Модена, која има 267 паркинг места. Осам места је за електричне аутомобиле, са електричним пуњачима. Имамо 14 места за особе са инвалидитетом, али оно што је битно је да ова гаража омогућити мање загађење животне средине, имаћемо укупно 434 нових паркинг места у Новом Саду- речи су Мићина.
Градоначелник је нагласио и да грађани треба да знају се неће укидати постојећа паркинг места око гараже, већ да ће се тих 100 места претворити у паркинг за станаре и особе са инвалидитетом.
-То смо урадили и код гараже Бановина. Сваки кутак гараже је урађен перфектно, на светском нивоу- нагласио је Мићин.
Он је навео и да се на партнерном уређењу очекује садња већ формираних стабла, али и симболично сађење копривића.
-Засадићемо још један копривић. Оно што је важно, имаћемо велики број клупа, а споменик Лази Костићу биће враћен на место.