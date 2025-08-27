ГРАДОНАЧЕЛНИК У ПОСЕТИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОМ ПАРКУ:
НТП СИМБОЛ ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА НОВОГ САДА Градоначелник Мићин: "Ово је пример успешне сарадње науке и привреде"
Градоначeлник Новог Сада Жарко Мићин посетио је Научно-технолошки парк Нови Сад, где је са директором проф. др Срђаном Колаковићем разговарао о досадашњој сарадњи, као и о плановима те реномиране инстутуције за будућност.
Професор др Колаковић је истакао да НТП Нови Сад, који окупља 74 привреднa субјекта - стартапова, технолошко-развојних компанија и Институт за вештачку интелигенцију, остварује све запаженије резултате у раду, како у домаћем, тако и у међународном иновационом екосистему.
Саговорници су се сагласили да је Научно-технолошки парк један од кључних стубова иновационог и технолошког развоја Новог Сада, као и да његова улога у повезивању младих, академске заједнице и привреде постаје све важнија за стварање конкурентног привредног амбијента у граду.
Градоначелник Мићин је истакао да ће Град Нови Сад наставити да подржава Научно-технолошки парк кроз све фазе његовог даљег рада и развојних пројеката.
- Заједнички циљ нам је стварање подстицајног окружења за развој образовања и привреде, са фокусом на нове технологије, што последично доприноси друштвеном просперитету целе наше заједнице. Дивно је чути да резултати рада Научно-технолошког парка говоре о томе да је 2023. године било свега 9 стартапова, док је ове године тај број чак 39, и ја свим члановима ове иновативне заједнице честитам на томе што су искористили сјајне могућности за раст и развој. НТП је пример успешне сарадње науке и привреде, и заувек ће представљати симбол интензивног технолошког развоја Града Новог Сада. Његову изградњу финаснсирали су Република, Покрајина, ЕИБ, као и ФТН-а и Град Нови Сад, а изграђен је у нашем граду баш у периоду кад је он био у историјски најјачем степену напретка, односно у време једног од три узастопна мандата тадашњег градоначелника Вучевића. Жеља нам је да наставимо тим путем, трасираним одговорном и визионарском политиком која је препородила Србију и Нови Сад у претходној деценији - рекао је Жарко Мићин.
Директор Колаковић упознао је градоначелника са активностима Научно-технолошког парка којима се директно оснажује веза између науке и привреде, а тема разговора била је и планирана реализација пројекта изградње новог објекта - Научно-технолошког парка 2, који ће се налазити унутар Универзитетског кампуса и који ће бити усмерен ка развоју аутомотив индустрије, мехатронике и индустријских система.
Саговорници су закључили да ће његовом изградњом у будућности бити обезбеђени још бољи услови за младе истраживаче и предузетнике.