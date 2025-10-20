overcast clouds
ИНТЕРКЛИМ РАДИОНИЦА У НОВОМ САДУ Јачање отпорности градова на климатске промене кроз иновације

20.10.2025. 11:06 11:17
Фото: Pixabay.com

У Новом Саду је одржана радионица у оквиру ЕУ пројекта ИНТЕРКЛИМ – Интерактивни климатски сервисни систем, који има за циљ јачање отпорности урбаних средина на климатске промене кроз коришћење зелених инфраструктура и дигиталних алата.

Пројекат се реализује у оквиру програма Interreg IPA CBC Хрватска–Србија, а суфинансира га Европска унија.

Радионицу је организовао Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, који је и један од кључних партнера на пројекту. Догађај је окупио представнике научне заједнице, локалних самоуправа и стручњаке из области одрживог развоја, климатских промена и урбанистичког планирања.

Проф. др Стеван Савић са Универзитета у Новом Саду (ПМФ) представио је циљеве и активности ИНТЕРКЛИМ пројекта, наглашавајући значај развоја интерактивних климатских сервиса за прекогранични регион Србије и Хрватске. Представио је и показатеље природног и социјалног утицаја решења заснованих на природи.

Срећко Кукић из Осијека говорио је о концепту „Новог европског Баухауса (НЕБ)”, а Милица Васић (УНСПМФ) представила је тему управљања водама у урбаним срединама, истичући важност интеграције зелених решења и природних система за смањење ризика од поплава и унапређење квалитета живота у градовима. Хрвоје Крстић са Грађевинско архитектонског факултета из Осијека ГРАФОС говорио је о хоризонталним и вертикалним зеленим решењима и њиховом утицају на одрживост и енергетску ефикасност објеката, а Иван Шећеров са ПМФ-а у Новом Саду представио је платформе и обједињене ИТ системе у функцији урбане климе.

Пројекат је суфинансиран средствима ERDFR и IPA III фондова Европске уније.

Нови Сад
