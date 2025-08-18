clear sky
ИЗ МАТИЧАРСКОГ ЗВАЊА: Умрли

18.08.2025.
Протекле недељу у Новом Саду су преминули:

Зорка Калугер рођ. Блатешић (1950), Хата Карић рођ. Глушац (1934), Срђан Топаловић (1967), Радован Јовановић (1957), Миланко Николић (1977), Милка Зоројевић рођ. Чугаљ (1955), Лајош Озорка (1975), Родољуб Вучковић (1950), Петер Петеј (1957), Милан Бућан (1957), Александар Бикицки (1945), Јагода Живковић рођ. Моравац (1947), Мирјана Бајић-Турински рођ. Бајић (1948), Јелена Стојановић рођ. Галамбош (1976), Томислав Кардум (1933), Лазар Руски (1949), Славица Мали рођ. Чалић (1939), Павле Јовановић (1951), Милорад Гашић (1960), Анђелија Брдар рођ. Бељански (1934), Недељка Кнежевић рођ. Кнежевић (1957), Бранислав Росић (1954), Властимир Савић (1937), Мара Мамутовић рођ. Николић (1935), Војислав Симоновић (1933)

Нови Сад
