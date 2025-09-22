clear sky
20°C
22.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИЗ МАТИЧАРСКОГ ЗВАЊА: Умрли

22.09.2025. 08:09 08:11
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Протекле недељу у Новом Саду су преминули:

Јан Јарослав Липтак (1972), Снежана Пајић рођ. Стојановић (1957), Мирјана Николчин рођ. Апић (1954), Драган Николић (1967), Доста Честић рођ. Ивановић (1946), Снежана Бањаш рођ. Бањаш (1978), Миленко Гајин (1962), Стеван Комненић (1953), Гостимир Черековић (1951), Радмила Смиљански рођ. Ђурђев (1957), Јованка Бибић рођ. Јанковић (1951), Радивоје Давидовић (1949), Милорад Јакшић (1938), Штефан Хајек (1954), Милован Говедарица (1940), Владислав Тордај (1961), Сава Вулетић (1947), Душанка Тодоровић рођ. Алексић (1936), Велимир Перић (1959), Звонимир Колесар (1954), Живко Амула (1955), Рожа Нађ рођ. Ујхељи (1957), Слободан Ињац (1959), Дејан Миладиновић (1963), Слободан Матић (1951), Марија Сабадуш рођ. Гантар (1925),  Љиљана Томић рођ. Чојановић Васовић (1952), Ђурђинка Стојановић рођ. Радосављев (1937)

из матичарског звања: умрли
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај