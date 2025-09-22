ИЗ МАТИЧАРСКОГ ЗВАЊА: Умрли
Протекле недељу у Новом Саду су преминули:
Јан Јарослав Липтак (1972), Снежана Пајић рођ. Стојановић (1957), Мирјана Николчин рођ. Апић (1954), Драган Николић (1967), Доста Честић рођ. Ивановић (1946), Снежана Бањаш рођ. Бањаш (1978), Миленко Гајин (1962), Стеван Комненић (1953), Гостимир Черековић (1951), Радмила Смиљански рођ. Ђурђев (1957), Јованка Бибић рођ. Јанковић (1951), Радивоје Давидовић (1949), Милорад Јакшић (1938), Штефан Хајек (1954), Милован Говедарица (1940), Владислав Тордај (1961), Сава Вулетић (1947), Душанка Тодоровић рођ. Алексић (1936), Велимир Перић (1959), Звонимир Колесар (1954), Живко Амула (1955), Рожа Нађ рођ. Ујхељи (1957), Слободан Ињац (1959), Дејан Миладиновић (1963), Слободан Матић (1951), Марија Сабадуш рођ. Гантар (1925), Љиљана Томић рођ. Чојановић Васовић (1952), Ђурђинка Стојановић рођ. Радосављев (1937)