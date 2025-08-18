КАЛИ – КОЛУМБИЈСКИ ГРАД КОЈИ ЖИВИ У ПОКРЕТУ Ритам града, ритам медијских уметности
У подножју планинског венца Анда, где топли ветрови са Пацифика сусрећу ритмове салсе, лежи Кали – колумбијски град који живи у покрету.
Познат широм света као престоница салсе, он је и много више од музике и плеса. Кали је место где се креативност излива из плесних дворана на улице, у галерије, у биоскопске сале и на дигиталне екране. Његов културни идентитет обликован је миграцијама, сусретима и мешањем култура, што га чини једним од најсликовитијих урбаних мозаика Латинске Америке.
Фестивали отварају врата ствараоцима
Ова отвореност и енергија преселиле су се и у свет медијских уметности. Од деведесетих година прошлог века, дигиталне технологије и визуелне уметности постале су саставни део креативног живота Калија, доприносећи не само културном, већ и економском развоју.
Посебан понос града јеTruca Festival– први и једини догађај у Колумбији посвећен искључиво анимацији. Организован у сарадњи пет универзитета, фестивал окупља домаће и међународне стручњаке и отвара врата експерименту: од трансмедије и перформативних уметности, до филмске продукције и постпродукције. То је прилика да млади дизајнери, студенти и уметници не само уче нове вештине, већ и истражују различите наративе и естетике.
Кали не стаје на фестивалима. Кроз програм Estimulos, град пружа финансијску подршку пројектима који промовишу дигиталну уметност, резиденцијалне програме, изложбене фестивале и продукцијске радионице. Културни план до 2028. године јасно показује опредељење да уметност буде средство друштвене промене: подстиче стваралаштво, размену и истраживање, промовише интеркултуралност и слободу изражавања, те гарантује приступ културним садржајима свим грађанима.
Креативност као покретач развоја
Захваљујући оваквим политикама, медијске уметности у Калију излазе из институција и улазе у јавне просторе - тргове, комуне, периферне четврти. Ту се стварају нове приче и бришу баријере приступа, посебно за најрањивије групе становништва.
За Нови Сад, који такође спаја традицију и дигиталне технологије у Унеско мрежи креативних градова, Кали може бити инспирација како уметност може да пулсира истим ритмом као и град – да се креће, да укључује и да мења. Ова два града, удаљена океанима, повезује иста идеја: креативност као покретач развоја, дијалога и заједничке будућности.