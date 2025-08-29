КО ВОЛИ ДА ЧИТА, ТРК НА БЕРЗУ Библиотека на Штранду одржава још једну размену књига
29.08.2025. 08:58 09:01
Бесплатна берза књига у организацији Удружења „Живот као инспирација“ одржаће се сутра од 11 часова у библиотеци на Штранду (испод Моста слободе).
Наиме, уз подршку Градске управе за привреду, у јулу је поменуто удружење почело од грађана да прикупља књиге, које ће поклањати онима који сутра дођу на дружење.
Ова традиционална активност део је пројекта „Волим књиге“, који се континуирано спроводи већ неколико година. Током 12 месеци буде размењено 5.000 књига.