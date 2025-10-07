КОНЦЕРТ ГОРАНА КАРАНА 19. ОКТОБРА У СРПСКОМ НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ У Нови Сад стиже „Вриме љубави”
07.10.2025. 00:00 00:00
Певач Горан Каран доноси медитерански дух у Српско народно позориште кроз концерт „Вриме љубави”, који ће у недељу, 19. октобра, од 20 часова бити одржан на великој сцени „Јован Ђорђевић”.
Мајстор балада и један од најпопуларнијих музичара на регионалној сцени, познат по јединственом вокалу и препознатљивом стилу који спаја далматинску традицију с модерним музичким изразом, поново у Нови Сад доноси мелодије са Јадрана и своје аутобиографске стихове о љубави, мору и животу.
„Вагабундо”, „Липа си, липа”, „Остани”, „Горко море” и „Прозор крај ђардина”, само су неке од песама које ће те вечери отпевати на концерту.
Улазнице су доступне на благајни Српског народног позоришта као и на њиховом веб сајту.