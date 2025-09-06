КРАТКА ШЕТЊА НЕКАДАШЊИМ НОВИМ САДОМ Како је било кад се тргом клацкало трамвајима
Упознавање света око себе увек је атрактивније из птичје перспективе, јер тек тада можемо да сагледамо нешто из новог угла и завиримо у кутке који су нам недоступни. Исто је и са фотографијом уз овај текст, која приказује најужи центар Новог Сада током прве половине шездесетих година прошлог века.
Оно што нам даје поменути временски оквир јесте аутобус на спрат „Leyland”, који се налази испред католичке цркве Имена Маријиног, илити катедрале, а који се у новосадском саобраћају сретао од 1952. године па још наредних десетак.
Такође, кроз Трг слободе још су пролазиле трамвајске шине, које су уклоњене 1959. године, односно годину дана након што је трамвајски саобраћај укинут.
Тик иза торња тзв. катедрале виде се Владичански двор и крст који је на том месту стајао до 1956, што је још један од указатеља о ком раздобљу је реч. Наравно, Подбара је још увек сва у разређеним објектима, али који достижу максималну висину до четири спрата, што није случај са данашњом сликом и приликом овог дела града.