ЉУБЉАНА – ГРАД КЊИЖЕВНОСТИ У УНЕСКО МРЕЖИ КРЕАТИВНИХ ГРАДОВА Повезивање традиције, иновације и регионалне сарадње
Љубљана, главни град Словеније са око 280.000 становника, већ деценијама важи за плодно тло књижевног стваралаштва и културних иницијатива.
Са просечно 850 нових књига објављених сваке године, град се поносно позиционира као један од најживљих центара издаваштва у Европи. Снажна мрежа јавних библиотека, са више од 500.000 чланова, показује дубоко укорењену читалачку културу. Ова преданост књизи и писмености препозната је и на светском нивоу – Љубљана је понела титулу Светске престонице књиге, а била је и домаћин првог Светског самита књиге, на којем је усвојена Љубљанска резолуција, документ који наглашава значај књига као покретача одрживог развоја и културне разноликости.
Град се може похвалити богатом и разноликом књижевном сценом. Љубљана је домаћин главног програма престижног Фабула фестивала, који сваке године окупља више од 60 уметника, међу којима су и међународно признати писци попут Мичела Уелбека, Џонатана Френзена, Ханифа Курејшија, Елфриде Јелинек и Леслија Галовеја. Кроз различите иницијативе, попут отворене библиотеке Library under the Treetops и књижевних шетњи, књижевност излази из класичних простора и постаје део градског живота. Пројекат „Љубљана чита“ посебно подстиче младе, нудећи им једнаке могућности да уживају у литератури.
Отворени град и подршка стваралаштву
Љубљана је члан Међународне мреже градова уточишта (ICORN) и снажно се залаже за слободу изражавања, нудећи безбедно и подстицајно окружење писцима из различитих делова света. Град пружа бесплатан простор за културне активности путем јавних конкурса, а у Шишкој је чак 36 канцеларија у бившој административној згради уступљено уметницима, чиме се додатно јача креативна инфраструктура.
У плану су бројни пројекти који ће додатно обогатити културни живот – од Фестивала дечје књиге и омладинске библиотеке, преко оснивања Палате књижевности која ће бити посвећена историји словеначке књижевности, до стварања УНЕСКО салона посвећеног градовима књижевности. Посебно се истичу програми размене уметника, попут боравака у Швицарија Арт Центру, који јачају међународну сарадњу и културну размену.
Повезница са Новим Садом
Као град књижевности у УНЕСКО мрежи, Љубљана природно проналази заједнички језик са Новим Садом, који је члан мреже у области медијских уметности. Ова два града повезује посвећеност креативном стваралаштву, укључивању младих и отварању јавних простора за уметност. Док Љубљана шири љубав према књизи и читању, Нови Сад кроз дигиталне и мултимедијалне пројекте проналази нове форме уметничког израза. Сарадња између ова два града могла би да се развија кроз заједничке фестивале, резиденцијалне програме и интерактивне догађаје који спајају књижевност и медијске уметности, чиме би се додатно оснажила регионална културна сцена и подстакла креативна економија.
Љубљана својим примером показује како град може бити живи организам књижевне енергије – место где се традиција и савремени изрази сусрећу, где књиге обликују јавни простор, а читање постаје део свакодневног живота свих генерација.