clear sky
25°C
07.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЉУБЉАНА – ГРАД КЊИЖЕВНОСТИ У УНЕСКО МРЕЖИ КРЕАТИВНИХ ГРАДОВА Повезивање традиције, иновације и регионалне сарадње

07.09.2025. 12:18 12:27
Пише:
Дневник
Извор:
А. Брзак
Коментари (0)
лју
Фото: В. Величковић

Љубљана, главни град Словеније са око 280.000 становника, већ деценијама важи за плодно тло књижевног стваралаштва и културних иницијатива.

Са просечно 850 нових књига објављених сваке године, град се поносно позиционира као један од најживљих центара издаваштва у Европи. Снажна мрежа јавних библиотека, са више од 500.000 чланова, показује дубоко укорењену читалачку културу. Ова преданост књизи и писмености препозната је и на светском нивоу – Љубљана је понела титулу Светске престонице књиге, а била је и домаћин првог Светског самита књиге, на којем је усвојена Љубљанска резолуција, документ који наглашава значај књига као покретача одрживог развоја и културне разноликости.

Град се може похвалити богатом и разноликом књижевном сценом. Љубљана је домаћин главног програма престижног Фабула фестивала, који сваке године окупља више од 60 уметника, међу којима су и међународно признати писци попут Мичела Уелбека, Џонатана Френзена, Ханифа Курејшија, Елфриде Јелинек и Леслија Галовеја. Кроз различите иницијативе, попут отворене библиотеке Library under the Treetops и књижевних шетњи, књижевност излази из класичних простора и постаје део градског живота. Пројекат „Љубљана чита“ посебно подстиче младе, нудећи им једнаке могућности да уживају у литератури.

Отворени град и подршка стваралаштву

Љубљана је члан Међународне мреже градова уточишта (ICORN) и снажно се залаже за слободу изражавања, нудећи безбедно и подстицајно окружење писцима из различитих делова света. Град пружа бесплатан простор за културне активности путем јавних конкурса, а у Шишкој је чак 36 канцеларија у бившој административној згради уступљено уметницима, чиме се додатно јача креативна инфраструктура.

У плану су бројни пројекти који ће додатно обогатити културни живот – од Фестивала дечје књиге и омладинске библиотеке, преко оснивања Палате књижевности која ће бити посвећена историји словеначке књижевности, до стварања УНЕСКО салона посвећеног градовима књижевности. Посебно се истичу програми размене уметника, попут боравака у Швицарија Арт Центру, који јачају међународну сарадњу и културну размену.

Повезница са Новим Садом

Као град књижевности у УНЕСКО мрежи, Љубљана природно проналази заједнички језик са Новим Садом, који је члан мреже у области медијских уметности. Ова два града повезује посвећеност креативном стваралаштву, укључивању младих и отварању јавних простора за уметност. Док Љубљана шири љубав према књизи и читању, Нови Сад кроз дигиталне и мултимедијалне пројекте проналази нове форме уметничког израза. Сарадња између ова два града могла би да се развија кроз заједничке фестивале, резиденцијалне програме и интерактивне догађаје који спајају књижевност и медијске уметности, чиме би се додатно оснажила регионална културна сцена и подстакла креативна економија.

Љубљана својим примером показује како град може бити живи организам књижевне енергије – место где се традиција и савремени изрази сусрећу, где књиге обликују јавни простор, а читање постаје део свакодневног живота свих генерација.
 

љубљана унеско
Извор:
А. Брзак
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај