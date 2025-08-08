НА ОФИЦИРЦУ, БЕЋАРЦУ И КАМЕНИЧКОЈ ПЛАЖИ Концерт на лепом плавом Дунаву
08.08.2025. 09:43 09:46
Коментари (0)
Концерт „На лепом, плавом Дунаву”, који организује Удружење „Живот као инспирација”, одржаће се сутра на плажама Официрац од 17 часова, Бећарац од 18 и Каменичкој плажи од 19 часова, а наступиће трио „Миднајт”.
Организатори објашњавају да катамаран постаје бина, која прилази плажи док је публика на обали, у води или на својим пловилима. Сутрашњи концерт је први у низу од три планирана, који ће бити организовани и у септембру и октобру, с тим да ће последњи концерт бити намењен деци.