НА ОФИЦИРЦУ, БЕЋАРЦУ И КАМЕНИЧКОЈ ПЛАЖИ Концерт на лепом плавом Дунаву

08.08.2025. 09:43
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik (Radivoj Hadžić)

Концерт „На лепом, плавом Дунаву”, који организује Удружење „Живот као инспирација”, одржаће се сутра на плажама Официрац од 17 часова, Бећарац од 18 и Каменичкој плажи од 19 часова, а наступиће трио „Миднајт”.

Организатори објашњавају да катамаран постаје бина, која прилази плажи док је публика на обали, у води или на својим пловилима. Сутрашњи концерт је први у низу од три планирана, који ће бити организовани и у септембру и октобру, с тим да ће последњи концерт бити намењен деци. 

Дунав концерт Живот као инспирација
Нови Сад
