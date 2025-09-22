НАСТАВЉАЈУ СЕ АКЦИЈЕ ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА Одношење баштенског и кабастог отпада
Радници ЈКП „Чистоћа” уклањају баштенски отпад по месним заједницама, а први је на реду Телеп.
Сутра ће се отпад односити из Ковиља, са Клисе, Слане баре, Видовданског насеља и Клисанског брега, а у среду из Футога.
У четвртак су екипе у Ветернику, док су у петак у Петроварадину и Бегечу.
Тим поводом се апелује на грађане да ову врсту отпада одлажу на начин који је предвиђен за то.
- Све врсте баштенског отпада морају бити спаковане у џакове или повезане у снопове, не веће од количине типизиране канте запремине 120 литара. Количина спремљеног баштенског отпада за одношење не сме да прелази запремину од једног кубног метра по термину одношења - појашњавају у ЈКП „Чистоћа”.
Када је реч о кабастом отпаду, велики контејнери су данас постављени у МЗ „Братство Телеп” на углу улица Сентелекијеве и Ћирила и Методија, Варга Ђуле и Петефи Шандора, Јована Поповића и Илирске и у Банијској улици, код трафо станице. Сутра и прекосутра контејнери ће бити постављени у МЗ „Јужни Телеп” и то на углу Шарпланинске и Которске улице, Рудничке и Фејеш Кларе, Болманске и Хероја Пинкија и углу улица Станоја Главаша и Шарпланинске.