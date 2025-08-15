НЕПРЕДВИЂЕНЕ ОКОЛНОСТИ УСПОРИЛЕ ОБНОВУ ПАРКИНГА НА БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА Непознате особе неовлашћено однеле заштитну градилишну ограду и саобраћајну сигнализацију
Обнова паркиралишта на Булевару ослобођења, деонице од Улице Максима Горког до Булeвара цара Лазара, почела је крајем маја и требало је да буде завршена за три месеца, али ће, по свему судећи, трајати дуже.
Као разлог за то у обавештењу о измени уговора наведене су непредвиђене околности, због којих ће радови, уместо 90, трајати 124 дана.
„Потреба за изменом настала је због околности које савестан наручилац није могао да предвиди и чијом изменом се не мења природа уговора, имајући у виду да наручилац нити извођач радова нису утицали, нити су могли предвидети настанак околности, када су непозната лица неовлашћено уклонила постављену заштитну градилишну ограду и однела је, као и радну саобраћајну сигнализацију, како је описано у захтеву извођача радова и грађевинском дневнику. Ситуација је пријављена надлежним органима”, објашњено је у обавештењу о измени уговoра, објављеном на Порталу јавних набавки.
Подсећања ради, реч je о инвестиционом одржавању, које је „Паркинг сервис” поверио „Пут-инвесту”, што, између осталог, подразумева рушење асфалта на паркинзима површине 1.576 квадратних метара, након чега следи изградња коловозне конструкције, 81 паркинг места, од којих је пет резервисано за возила особа са инвалидитетом.
Вредност радова је 23,7 милиона динара с ПДВ-ом, а предвиђена је обнова паркингa с обе стране Булевара ослобођења.
– У претходним фазама, реконструисано је 850 паркинг места на Булевару ослобођења, од Булевара Јаше Томића до Улице Максима Горког, тако да ће у овој, петој фази реконструкције, бити урађени паркинзи, а повећавају се и сређују такозване баштице, које се налазе око стабала која су посађена на том потесу – објаснили су у „ЈКП „Паркинг сервис” уочи почетка радова.
Како се види на табли с обавештењем о радовима, која је постављена на Булевару ослобођења, недалеко од раскрснице с Војвођанском улицом, техничку документацију израдила је фирма „Пинс инжењеринг” из Новог Сада, решење о одобрењу радова издато је најпре 6. фебруара ове године, с тим да је измењено 25. марта, а као датум почетка радова наведен је 26. мај.