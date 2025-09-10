НОВИ САД ДОБИО ЈОШ ЈЕДАН СПРАТНИ ПАРКИНГ ЗА БИЦИКЛЕ Испод Моста слободе 72 места за двоточкаше
10.09.2025. 09:08 09:24
Како саопштавају из ЈКП „Паркинг сервис”, после изградње првог спратног паркинга за бицикле у Србији код Научно-технолошког парка, испод Моста слободе постављен је други спратни паркинг за бицикле са 72 места.
Како истичу у том предузећу, постављањем новог спратног паркинга знатно се повећава капацитет на садашњем паркиралишту, што ће олакшати свим корисницима да безбедно оставе своје бицикле.
Посебна пажња посвећена је безбедности, простор је додатно осветљен, чиме се ствара сигурније и пријатније окружење за све кориснике.
Ова инвестиција део је контиунираног рада „Паркинг сервиса” на унапређењу еколошког, здравог и алтернативног превоза у граду, наводи се у саопштењу.