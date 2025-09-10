overcast clouds
НОВИ САД ДОБИО ЈОШ ЈЕДАН СПРАТНИ ПАРКИНГ ЗА БИЦИКЛЕ Испод Моста слободе 72 места за двоточкаше

10.09.2025. 09:08 09:24
Пише:
Зорица Милосављевић
Извор:
Дневник
паркинг
Фото: „Паркинг сервис”

Како саопштавају из ЈКП „Паркинг сервис”, после изградње првог спратног паркинга за бицикле у Србији код Научно-технолошког парка, испод Моста слободе постављен је други спратни паркинг за бицикле са 72 места.

Како истичу у том предузећу, постављањем новог спратног паркинга знатно се повећава капацитет на садашњем паркиралишту, што ће олакшати свим корисницима да безбедно оставе своје бицикле.

Посебна пажња посвећена је безбедности, простор је додатно осветљен, чиме се ствара сигурније и пријатније окружење за све кориснике.

bicikl
Фото: „Паркинг сервис”

Ова инвестиција део је контиунираног рада „Паркинг сервиса” на унапређењу еколошког, здравог и алтернативног превоза у граду, наводи се у саопштењу.

паркинг бицикл мост слободе
Нови Сад
