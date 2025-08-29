ОД 1. СЕПТЕМБРА ПРИВРЕМЕНО БЕЗ САОБРАЋАЈА ДЕО ЈАСТРЕБАЧКЕ УЛИЦЕ Гради се магистрални вреловод
Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад у понедељак, 1. септембра, почиње радовe на изградњи магистралног вреловода кроз Јастребачку улицу и прикључка за објекат у Улици Јована Поповића 59-61.
Због поменутих радова, према Решењу Градске управе за саобраћај и путеве, привремено ће бити измењен режим саобраћаја према следећим фазама:
Фаза 1 – привремено се забрањује саобраћај у Јастребачкој улици, од броја 43 до раскрснице са Улицом Јована Поповића.
Забрана саобраћајау првој фази односи се на период од 1. септембра до 30.септембра 2025.
Фаза 2 – привремено се забрањује саобраћај у Улици Јована Поповића, од раскрснице са Јастребачком улицом до новоизграђеног објекта.
Забрана саобраћаја у другој фази односи се на период од 18. септембра до 30. октобра 2025. годиине.
Наведени радови неће утицати на квалитет испоруке топлотне енергије током грејнесезоне, мнаводи се у саопштењу ЈКП Новосадска топлана