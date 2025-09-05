ОД ДАНАС НА ЛЕТЊЕМ ФЕСТИВАЛУ КЊИГЕ У КАТОЛИЧКОЈ ПОРТИ Промоције, попусти и радионице за најмлађе
Први Летњи фестивал књиге, у организацији Удружења издавача Војводине, почиње данас у Католичкој порти у 17 часова, а у 18 сати свечано ће бити отворен концертом оркестра Центра тамбурашке културе, под управом Зорана Бугарског Брице.
Потом ће Зоран Суботички говорити о Новом Саду и породици Дунђерски, а глумац Миодраг Петровић оживеће лик Лазара Дунђерског. Фестивал ће трајати до краја викенда, тачније до 7. септембра.
У суботу и недељу, 6. и 7. септембра, фестивал ће трајати од 10, односно 11 часова, па до 19 сати. Преподневни термини су одвојени за радионице за најмлађе, а поподневни за програме намењене одраслима. На отвореном простору Католичке порте издавачи ће на штандовима понудити своје књиге по сајамским ценама.
Међу осталим садржајима су и „Читањац са Данијелом Ћирјаковић”, уз њену књигу „Веге вук”, поетско бдење са Ратомиром Ралетом Дамјановићем, представљање књиге „Овога ми вина” Петра Самарџије, Вече Душка Трифуновића и друго. Такође, биће организоване радионице за најмлађе, у којима ће се правити обележивачи, а нешто старији ће се бавити осликавањем лица.