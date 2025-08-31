ОДРЖАНА БЕСПЛАТНА БЕРЗА КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ НА ШТРАНДУ За сат времена узето више од 300 наслова
Бесплатна берза књига Удружења „Живот као инспирација“ а у сарадњи са Градксом библиотеком одржана је јуче на Штранду где је током првих сат времена више од 300 наслова пронашло свој нови дом.
Наиме, реч је о пројекту „Волим књигу“ у оквиру ког се, кроз овакве акције, током протеклих пет-шест година поделило више од 5.000 књига.
– Пре шест година, а можда и дуже, одлучили смо да организујемо јавни догађај у оквиру ког би се бесплато узимале књиге које Градксој библиотеци претекну као поклон – појашњава Љиљана Маширевић из Удружења „Живот као инспирација“. – Првобитно смо направили сајт volimknjige.com на ком људи могу да окаче наслове који су им потребни или да пронађу нешто што им се свиђа, и то траје целе године. Такође, ми смо посредством Градске управе за привреду ангажовали две особе које од јула па наредних пет месеци комуницирају са људима, питају их шта би волели да имају од књига, лагерују и сортирају књиге. Ова акција нам је прва ове године, а следећа ће бити током Дечје недеље у неком јавном простору.
Током године организују две до три берзе, а најтраженији су новији наслови.
– Дешава се да нам неки кажу како нема више антикварних књижара, али ето, имали смо малопре прилику да видимо да је један човек нашао њигу из области технике а која је годину дана млађа од њега – наводи наша саговорница.
Текст и фото: Л. Радловачки