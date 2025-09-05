overcast clouds
ОТВОРЕН ЛЕТЊИ ФЕСТИВАЛ КЊИГЕ У КАТОЛИЧКОЈ ПОРТИ Нова традиција у културном животу града

05.09.2025. 19:35 19:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Град Нови Сад
Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

Чланица Градског већа за културу Града Новог Сада, Маја Черемиџић Шаиновић, присуствовала је свечаном отварању првог Летњег фестивала књиге у Католичкој порти, који се од 5. до 7. септембра одржава у самом језгру града.

Фестивал организује Удружење издавача Војводине, уз подршку Града Новог Сада.

На свечаном отварању, Маја Черемиџић Шаиновић истакла је значај оваквих догађаја за културни живот града.

Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

– Захваљујући континуираним улагању у културу, град Нови Сад је био Европска престоница културе и део је Унескове мреже креативних градова света. Такође, Нoви Сад следеће године обележава 200 година од оснивања Матице српске, једне од најзначајнијих културних институција српског народа. Нови Сад је град бројних значајних фестивала, и Летњи фестивал књиге допринеће даљем позиционирању нашег града на међународној културној мапи – рекла је Черемиџић Шаиновић.

Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

У програму који траје три дана учествују водеће издавачке куће из Војводине, као и Градска библиотека у Новом Саду, домаћи аутори, уметници и винари фрушкогорског поднебља. 

Посетиоци имају прилику да уживају у бројним садржајима, од радионица за децу и поетских вечери, до књижевних представљања, дегустација вина и музичких наступа.

Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

Фестивал остаје отворен до недеље, 7. септембра, а Градска управа за културу и Удружење издавача Војводине позивају све љубитеље књиге и културе да постану део ове нове новосадске приче.

Фестивал књиге католичка порта Нови Сад
Нови Сад
