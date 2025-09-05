НОВОСАДСКИ САЈАМ У ДУХУ СТРАСТИ НА ДВА И ЧЕТИРИ ТОЧКА
(ФОТО, ВИДЕО) ОТВОРЕНА 7. НОВОСАДСКА АУТО-МОТО БЕРЗА Преко 280 излагача и 400 експоната окупиће љубитеље аутомобилизма из Србије и региона
Ауто мото берза, 7. по реду, отворена је данас на Новосадском сајму и трајаће до прекосутра.
Отварање берзе је и овога пута привукло велики број излагача и посетилаца из целе земље, али и региона. Док се до недеље очекује да велики број посетиоца отвори врата Новосадског сајма.
Љубитељи аутомобила, олдтајмера, мотора као и делова и додатне опреме имају прилику да размене искуства, пронађу инспирацију као и драгоцене компоненте неопходне за рестаурацију возила.
Поред колекционара и мајстора, на берзи су се могли видети и млади ентузијасти који тек улазе у свет аутомобилизма. Посетиоци су разгледали разноврсну понуду – од ретро аутомобилских делова и алата, преко оригиналних беџева и таблица, до пажљиво очуваних мотоцикала и аутомобила из прошлог века.
Своју понуду представиле су и продајне куће са најновијим моделима светксих брендова аутомобила. У самој аули сајма налазе се представници класе супераутомобила – ферари, ламборџини, порше. Одређени део Хале 1 испунили су излагачи макета аутомобила који су прошле године привукли велику пажњу међу публиком.
Организатори истичу да интересовање из године у годину расте, што потврђује и велики број посетилаца.
– Ове године имамо око 20 одсто више излагача у односу на претходну годину, на овогодишњој Ауто мото берзи излажу преко 80 правних и преко 200 физичких лица – казао је за „Дненвик” председник Савеза возача Војводине и организатор Ауто мото берзе Марко Топо. – Сигуран сам да има преко 400 експоната тренутно на сајму, оно што је додатак ове године у поређењу са претходном јесу представници домаће тјунинг и стајлинг сцене који ће имати и прилику да се такмиче баш у тој категорији.
Уз разноврсну понуду и велики број учесника, берза је потврдила свој статус незаобилазног догађаја у календару новосадских сајмова а организатори се надају да ће у будућим годинама достићи и нови ниво популарности.