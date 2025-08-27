ФИШЕРОВА ПЕЋ, АНТИКВИТЕТИ И СЛОВАЧКИ ДУХ
(ВИДЕО) ПАЛАТА С ПОЧЕТКА 20. ВЕКА УСКОРО ПОСТАЈЕ ЕТНО-КУЋА Нови симбол словачке културе у Кисачу НАЈСТАРИЈА КУЋА ТУРИСТИЧКА ТАЧКА НА ПЕРИФЕРИЈИ
Најстарија сачувана кућа у Кисачу, која датира из 1908. године и налази се у Улици Јанка Гомбара 148, некадашњи дом породице Ферко, у власништву је Града Новог Сада, а 2020. дата је на управљање Културном центру Кисач.
Од тада је у њу уложено скоро 25 милиона динара из градске касе, као и два милиона која су добијена од Републике Словачке, док је Покрајинска влада из буџетске резерве недавно издвојила 15 милиона за финалну адаптацију и опремање објекта који све више добија обрисе етно-куће. Јер, циљ и јесте да Кисач добије аутентичан простор који ће бројним гостима приказати словачку традицију и културу кроз вредне антиквитете који ће пронаћи ново место у кући зиданој с краја сецесије.
– Захваљујући тадашњем градоначелнику Новог Сада Милошу Вучевићу, који је увидео да Културни центар Кисач посвећено ради и шири културу на периферији града, дао нам је кућу на управљање и обезбедио почетна средства за санацију у износу од непуних 25 милиона динара – напомиње директор КЦ „Кисач” Павел Сурови и додају да су до сада пресекли влагу на кући, заменили кров, обезбедили нову инсталацију и уредили подове. – Она је тада била у изузетно лошем стању јер је осам година нико није одржавао, а предњи зид је био накривљен. Од новца који нам је определила Покрајина средићемо ту фасаду, која је најзахтевнија, али ћемо уредити и подрум и изнутра опремити све собе. Драго нам је што је председница Покрајинске владе Маја Гојковић препознала значај овако једне господске куће у Кисачу.
Идеја је да свака просторија буде уприличена тако да прича засебну причу, а да ипак на аутентичан начин представља дух Словака у Војводини с почетка 20. века.
– Замишљамо да то буде мали музеј у ком ћемо презентовати Кисач, словачку традицију и наше значајне људе. Могу да кажем да ће то бити једна палата тог доба. Етно-кућа ће бити заједнички простор и туристичка тачка на периферији. Посебно је значајно то што ће бициклистичка стаза која се гради од Новог Сада преко Ченеја до Кисача пролазити управо испред куће, тако да ће бити доступна свима који су у пролазу – прича Сурови.
Осим свега наведеног, кућа господина Ферка, који је био уважени нотар, члан Соколског друштва и носилац олимпијске бакље 1936. године од Новог Сада до Змајева, под својим окриљем чува аутентичну Фишерову (Fisher) каљеву пећ са рајским вртом и белим пауновима у заглављу.