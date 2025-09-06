У ПЛАНУ РЕКОНСТРУКЦИЈА ФАСАДЕ ТАНУРЏИЋЕВЕ ПАЛАТЕ Мићин: То заслужују станари, тако репрезентативан објекат треба да засија пуним сјајем ЗНАЧАЈНА ВРЕДНОСТ РАДОВА
Градоначелник Жарко Мићин изјавио је, приликом отварања јавне подзевме гараже Модена у центру Новог Сада, да се разматра и реконструкција фасаде Танурџићеве палате.
Када је реч оштећењима на Танурџићевој палати, вишеспратници уз новоизграђену гаражу и њеним станарима, Мићин је најавио да Град разматра да у потпуности уради реконструкцију фасаде.
- То заслужују станари узимајући у обзир да су због градилишта имали одређених проблема. Осим тога, такав репрезентативан објекат у центру града заслужује да засија пуним сјајем. Завод за заштиту споменика културе дао је процену вредности тих радова. Реч је о значајној суми новца, па ћемо покушати да добијемо финансијску помоћ за тај пројекат од Републичке и Покрајинске владе - поручио је Мићин.
Мићин је казао да је био у непрекидној комуникацији са представницима станара.
- Позвао сам их на разговор и саопштили су ми да су поднели одштетне захтеве према осигуравајућој кући, и да немају примедбе на ту процедуру - нагласио је градоначелник.
- Извођач радова је морао да прибави полису осигурања на пет милиона евра преко осигуравајуће куће. Мислим да је то довољан износ да се обештете сви који су претрпели потенцијалну штету. Уз то спроведено је вештачење, које су наручили станари, и путем ког је утврђено да зграда није конструкцијски угрожена - рекао је Мићин.