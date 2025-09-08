light rain
ПОЛИЦИЈА НАПУШТА ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ИСПИТЕ! Више од 1300 студената полагаће скоро 4000 испита

08.09.2025. 08:29 08:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, РТВ
Дневник
Фото: Дневник, С. Шушњевић

У понедељак, 8. септембра, на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду почиње испитни рок „Септембар 2“, а истог дана је планиран и одлазак полиције из зграде факултета, саопштено је из ове високошколске установе.

Према саопштењу, испитни рок се одвија по утврђеном плану надокнаде и објављеном распореду, а за учешће је пријављено 1.368 студената који ће полагати укупно 3.992 испита. Пријемни испити биће организовани у складу са конкурсом и распоредом објављеним на веб-сајту факултета.

Такође, у раним јутарњим часовима 8. септембра, Интервентна јединица полиције напустиће зграду Филозофског факултета, наводи се у саопштењу.

Нереди који су избили након уласка декана на Филозофски факултет у Новом Саду трајали су скоро две недеље, уз неколико инцидената у којима је нападнута полиција распоређена испред зграде.

Министар унутрашњих послова Ивица Дачић раније је изјавио да су полицајци, у сарадњи са тужилаштвом, ушли у зграду ректората након протеста, на позив ректора Универзитета Дејана Мадића.

Филозофски факултет филозофски факултет нови сад
Нови Сад
