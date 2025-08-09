ПОНОВО НОЋНО КУПАЊЕ НА СПЕНСУ На базен и од 20 до 23 часа
Отворени базен на Спенсу поново је увео ноћне смене купања од 20 до 23 часа. Како из Спортског и пословног центра “Војводина” кажу, посетиоцима ће ова смена бити на располагању сваког дана, у зависности од временских услова.
Цена улазнице је 400 динара.
– Корисницима током ове смене неће бити на располагању мали затворени базен, због реализације спортско-рекреативних програма у овом термину – напомињу са Спенса.