ПОЖАР У ВЕЛИКОМ РИТУ Кућа изгорела, ватрогасци и даље на терену (ФОТО)
27.08.2025. 13:10 13:20
У насељу Велики Рит у Новом Саду дошло је до пожара у једној кући.
Ватрогасци су на лицу места.
Изгорео је, како се може видети на друштвеним мрежама, стамбени објекат у Улици Мајке Југовића у насељу Велики Рит у Новом Саду. Кров куће је изгорео, како се може видети на фотографијама. Брзом реакцијом ватрогасаца спречено је ширење на друге објекте.
Нема повређених лица.
Дим је и даље присутан те се ради на гашењу ватре.