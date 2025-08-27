broken clouds
ПОЖАР У ВЕЛИКОМ РИТУ Кућа изгорела, ватрогасци и даље на терену (ФОТО)

27.08.2025. 13:10 13:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Youtube Prinscreen/ Euronews Serbia/ Pixabay

У насељу Велики Рит у Новом Саду дошло је до пожара у једној кући.

Ватрогасци су на лицу места.

Изгорео је, како се може видети на друштвеним мрежама, стамбени објекат у Улици Мајке Југовића у насељу Велики Рит у Новом Саду. Кров куће је изгорео, како се може видети на фотографијама. Брзом реакцијом ватрогасаца спречено је ширење на друге објекте. 

Нема повређених лица.

Дим је и даље присутан те се ради на гашењу ватре.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нови Сад
