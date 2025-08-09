У НОВОМ САДУ ПРЕФАРБАВАЈУ СРПСКЕ ЗАСТАВЕ Блокадери позвали на кречење тробојки на Лиману
09.08.2025.
Једна од представница "Зборова грађана Новог Сада", упутила је позив на акцију префарбавања српских тробојки у насељу Лиман.
Како се наводи, скуп ће почети од 9 часова у насељу Лиман, а планирана је акција префарбавања српских застава које годинама стоје дуж Улице Народног фронта.
Како се даље наводи, биће уклоњени и "други графити, превасходно они непримереног и увредљивог садржаја".
Ко су зборови да организују овакве акције и због чега им смета застава Србије насликана усред Србије?
(alo.rs)