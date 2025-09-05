broken clouds
ПРИВРЕМЕНE ИЗМЕНЕ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА ЗБОГ РАДОВА Почиње санација на путевима у Футогу, Сремској Каменици и Новом Саду

05.09.2025. 14:59 15:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Град Нови Сад
Коментари (0)
Фото: Дневник/ Илустрација

Од понедељка крећу радови на реконструкцији путева у овим деловима града, као и у Футогу и Сремској Каменици.

У оквиру редовног одржавања путне инфраструктуре, у понедељак, 8. септембра, почињу радови на поправци коловозне конструкције у улицама: Браће Бошњак (од улице Цара Лазара до Новосадске улице) у Футогу, Војводе Путника у Сремској Каменици, зони раскрснице Приморске улице и Ангела Влатковића у Новом Саду, као и у Златарићевој улици (од Мостарске до улице Божидара Аџије, као и од Божидара Аџије до улице Марина Дражића) у Петроварадину.

Како су истакли из Кабинета градоначелника, услед наведених радова доћи ће до привремене забране одвијања саобраћаја на наведеним локалитетима.

Према планираној динамици, радови на санацији коловоза у улицама Браће Бошњак у Футогу и Војводе Путника у Сремској Каменици ће трајати до 30. септембра, док ће радови вршени у зони раскрснице Приморске улице и Ангела Влатковића у Новом Саду као и у Златарићевој улици у Петроварадину бити завршени до 19. септембра 2025. године, истакли су из Кабинета градоначелника. 

Наведени радови допринеће стварању услова за безбедније и лакше одвијање саобраћаја а Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције апелује на све учеснике у саобраћају да имају стрпљења, те да посебну пажњу обрате на саобраћајну сигнализацију у зони извођења радова.

