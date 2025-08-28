ПРВИ ЧОВЕК ГРАДА МИЋИН ПОЖЕЛЕО ПРВАЦИМА СРЕЋАН ПОЛАЗАК У ШКОЛУ Директори основних и средњих школа на пријему у Градској кући, ово су кључне поруке
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин организовао је у Градској кући пријем за директоре основних и средњих школа у Новом Саду. Он је окупљеним директорима новосадских образовних установа пожелео успешан почетак нове школске 2025/26. године.
- Oд 1. септембра, видећемо наше ђаке у школским клупама. Надам се да ће овогодишњи наставни план у потпуности бити реализован, и да ће ученици орно након распуста прионути у стицање неких нових знања и вештина. Наравно, неки ће се по први пут наћи у школској клупи, а ту мислим на наше прваке којима посебно желим срећан почетак школовања, док основцима који су успешно завршили малу матуру, желим срећан полазак у одабрану средњу школу. Знање је највреднији ресурс и зато посебно треба да ценимо труд, напоре и залагање свих запослених у образовању, што то знање несебично деле и преносе. Посебно су у том ланцу преношења знања значајни директори који руководе процесима рада. Хвала вам на свему што чините у овим изазовним временима у нашем друштву, и нека просветитељски дух снажно настави да провејава нашим школама – рекао је Мићин нагласивши да сви директори имају његову безрезервну подршку и да увек могу да очекују од њега отворен разговор и пријатељски дијалог.
У Свечаној сали Градске куће били су присутни директори основних и средњих школа у Новом Саду, који су током пријема разговарали са градоначелником Мићином, као и чланицом Градског већа за образовање Милицом Вучићевић и в.д. начелника Градске управе за образовање Сандром Бабић, о актуелним радним процесима уочи почетка нове школске године, као и о плановима за улагање у сектор образовања.