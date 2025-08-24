few clouds
Нови Сад
Распоред сахрана за понедељак, 25. август

24.08.2025.
Фото: pixabay.com

У понедељак, 25. августа, у Новом Саду, Ветернику, Футогу и Каћу биће сахрањени:     

Нови Сад, Градско гробље:

Бранислава Луке Пушник  (урна) (1966.) 09.45

Ирина Виталиј Кукуличић (урна)  (1959.) 10.30

Зора Стевана Божер  (урна) (1950.) 11.15

Зорица Марислава Божић (1952.) 12.00

Радован Божидара Бошњак (1938.) 12.45

Ђорђе Негована Матић (1944.) 13.30

Жужана Јаноша Деваи (1941.) 14.15 

Ветерник:

Даница Васа Стојановић (1958.) 15.00

Футог, Централно гробље: 

Стана Аћима Стојаковић (1938.) 11.00

Драгиња Николе Радошевић (1955.) 13.00

Каћ:

Драган Јагоде Недељковић (1965.) 15.00
 

