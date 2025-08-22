Распоред сахрана за суботу, 23. август
На Градском гробљу у Новом Саду у суботу ће бити сахрањени:
Илона (Јован) Ачаи, 1933, урна, у 09.45,
Милорад (Стеван) Милић, 1968, у 10.30,
Мирјана (Тадија) Чикош, 1951, испраћај, у 11.15,
Милорад (Чедо) Ловре, 1955, у 12.00,
Јованка (Лазар) Натошевић, 1947, у 12.45,
Љиљана (Славко) Берић, 1960, у 13.30,
Зоран (Борислав) Типшин, 1955, испраћај, у 14.15,
Виктор (Ђурица) Станић, 1962, у 15.00.
На Православном гробљу у Сремској Каменици:
Милка (Михајло) Ђокић, 1938, у 11.00,.
Божица (Лазо) Малбаша, 1941, у 15.00.
На гробљу Нови мајур у Петроварадину:
Ружа (Илија) Варговић, 1960, у 13.00.
На Централном гробљу у Футогу:
Томислав (Станко) Павловић, 1954, у 13.00.