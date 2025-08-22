overcast clouds
24°C
22.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1667
usd
100.6068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Распоред сахрана за суботу, 23. август

22.08.2025. 14:40 14:41
Пише:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik (arhiva)

На Градском гробљу у Новом Саду у суботу ће бити сахрањени:

Илона (Јован) Ачаи, 1933, урна, у 09.45,

Милорад (Стеван) Милић, 1968, у 10.30,

Мирјана (Тадија) Чикош, 1951, испраћај, у  11.15,

Милорад (Чедо) Ловре, 1955, у 12.00,

Јованка (Лазар) Натошевић, 1947, у 12.45,

Љиљана (Славко) Берић, 1960, у 13.30,

Зоран (Борислав) Типшин, 1955, испраћај, у 14.15,

Виктор (Ђурица) Станић, 1962, у 15.00.

 

На Православном гробљу у Сремској Каменици:

Милка (Михајло) Ђокић, 1938, у 11.00,.

Божица (Лазо) Малбаша, 1941, у 15.00.

На гробљу Нови мајур у Петроварадину: 

Ружа (Илија) Варговић, 1960, у 13.00.

На Централном гробљу у Футогу:

Томислав (Станко) Павловић, 1954, у 13.00.

распоред сахрана
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај