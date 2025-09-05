Распоред сахрана за суботу, 6. септембар
У Новом Саду, Футогу, Ветернику, Будисави, Старим и Новим Лединцима у суботу, 6. септембра, биће сахрањени:
Нови Сад, Градско гробље:
Нада Петра Ковачевић(урна) (1935.) 10.30
Драгана Петра Врућинић (1967.) 11.15
Драгана Драгољуба Еђеди (1968.) 12.00
Василије Видоја Вајовић (1940.) 12.45
Катица Јосипа Иванић (1958.) 14.15
Олга Душана Лазаревић (1942.) 15.00
Нови Сад, Алмашко гробље:
Горан Јовице Јовичић (1967.) 11.00
Нови Сад, Католичко гробље:
Магдалена Фрање Бал (1929.) 13.00
Футог, Централно гробље:
Анђа Давида Кнежевић (1942.) 11.00
Богдан Душана Шкрбић (1964.) 15.00
Стари Лединци:
Софија Станка Николић (1937.) 11.00
Нови Лединци:
Милена Мирка Стојаковић (1955.) 15.00
Ветерник:
Нада Милојка Пепић (1958.) 13.00
Будисава, Католичко гробље:
Иштван Иштвана Бујдошо (1944.) 13.00