Распоред сахрана за суботу, 6. септембар

Фото: pixabay.com

У Новом Саду, Футогу, Ветернику, Будисави, Старим и Новим Лединцима у суботу, 6. септембра, биће сахрањени:

Нови Сад, Градско гробље:

Нада Петра Ковачевић(урна) (1935.10.30

Драгана Петра Врућинић (1967.11.15

Драгана Драгољуба Еђеди (1968.12.00

Василије Видоја Вајовић (1940.12.45

Катица Јосипа Иванић (1958.14.15

Олга Душана Лазаревић (1942.15.00

Нови Сад, Алмашко гробље:

Горан Јовице Јовичић (1967.11.00

Нови Сад, Католичко гробље:

Магдалена Фрање Бал (1929.13.00

Футог, Централно гробље: 

Анђа Давида Кнежевић (1942.11.00

Богдан Душана Шкрбић (1964.15.00

Стари Лединци:

Софија Станка Николић (1937.11.00

Нови Лединци:

Милена Мирка Стојаковић (1955.15.00

Ветерник:

Нада Милојка Пепић (1958.13.00

Будисава, Католичко гробље:

Иштван Иштвана Бујдошо (1944.13.00

