Распоред сахрана за уторак, 26. август

25.08.2025. 14:50 14:51
На Градском гробљу у Новом Саду у уторак ће бити сахрањени:

Страхиња (Јосип) Вучетић, 1958, урна, у 09.45,

Драгутин (Бошко) Кецојевић, 1932, урна, у 10.30, 

Зорица (Владимир) Гудало, 1971, у 11.15,

Стево (Вељко) Пухача, 1949, у 12.00,

Новица (Станимир) Петровић, 1962, у 12.45,

Анђелка (Душан) Ћук, 1935, испраћај, у 13.30,

Живка (Богољуб) Ђуровић, 1937, у 14.15,

Драгослав (Дина) Букинац, 1948, у 15.00.

 

На Буковачком гробљу:

Милорад (Ранко) Марчета, 1988, у 15.00.

На Каћком гробљу: 

Радованка (Урош) Кукић, 1935, у 15.00.

