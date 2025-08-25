Распоред сахрана за уторак, 26. август
На Градском гробљу у Новом Саду у уторак ће бити сахрањени:
Страхиња (Јосип) Вучетић, 1958, урна, у 09.45,
Драгутин (Бошко) Кецојевић, 1932, урна, у 10.30,
Зорица (Владимир) Гудало, 1971, у 11.15,
Стево (Вељко) Пухача, 1949, у 12.00,
Новица (Станимир) Петровић, 1962, у 12.45,
Анђелка (Душан) Ћук, 1935, испраћај, у 13.30,
Живка (Богољуб) Ђуровић, 1937, у 14.15,
Драгослав (Дина) Букинац, 1948, у 15.00.
На Буковачком гробљу:
Милорад (Ранко) Марчета, 1988, у 15.00.
На Каћком гробљу:
Радованка (Урош) Кукић, 1935, у 15.00.