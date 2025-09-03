few clouds
30°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1689
usd
100.1872
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РАЗГОВОР О ЈУБИЛЕЈУ МАТИЦЕ СРПСКЕ Градоначелник Мићин са председником Матице српске и управником библиотеке ове знамените институције: Град ће подржати све програме посвећене обележавању 200. годишњице

03.09.2025. 14:00 14:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Жарко Мићин
Фото: Screenshot Instagram zarkomicin

Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин састао се данас са председником Матице српске проф. др Драганом Станићем, и управником Библиотеке Матице српске Селимиром Радуловићем о наставку и унапређењу сарадње града Новог Сада и ове веома значајне културне институције, истакавши да је то био веома садржајан и значајан разговор.

-Веома садржајан и значајан састанак са председником Матице српске проф. др Драганом Станићем, и управником Библиотеке Матице српске Селимиром Радуловићем о наставку и унапређењу сарадње града Новог Сада и ове веома значајне културне институције.

Значајан део разговора посветили смо обележавању изузетно важног јубилеја - обележавању два века од њеног оснивања 1826. године.

Град Нови Сад ће подржати све програме посвећене обележавању 200-те годишњице Матице, и све друге пројекте од значаја за град Нови Сад и Србију.

Матица је чувар српске културе и оријентир наше будућности. Град Нови Сад ће и у будућности бити поуздан партнер и снажна подршка институцији која представља најузузетнији симбол и светионик наших културних и уметничких достигнућа у светским оквирима- написао је Мићин на свом Инстаграму.

 

матица српска жарко мићин
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај