РАЗГОВОР О ЈУБИЛЕЈУ МАТИЦЕ СРПСКЕ Градоначелник Мићин са председником Матице српске и управником библиотеке ове знамените институције: Град ће подржати све програме посвећене обележавању 200. годишњице
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин састао се данас са председником Матице српске проф. др Драганом Станићем, и управником Библиотеке Матице српске Селимиром Радуловићем о наставку и унапређењу сарадње града Новог Сада и ове веома значајне културне институције, истакавши да је то био веома садржајан и значајан разговор.
-Веома садржајан и значајан састанак са председником Матице српске проф. др Драганом Станићем, и управником Библиотеке Матице српске Селимиром Радуловићем о наставку и унапређењу сарадње града Новог Сада и ове веома значајне културне институције.
Значајан део разговора посветили смо обележавању изузетно важног јубилеја - обележавању два века од њеног оснивања 1826. године.
Град Нови Сад ће подржати све програме посвећене обележавању 200-те годишњице Матице, и све друге пројекте од значаја за град Нови Сад и Србију.
Матица је чувар српске културе и оријентир наше будућности. Град Нови Сад ће и у будућности бити поуздан партнер и снажна подршка институцији која представља најузузетнији симбол и светионик наших културних и уметничких достигнућа у светским оквирима- написао је Мићин на свом Инстаграму.