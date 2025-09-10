Сахране за четвртак, 11. септембар
10.09.2025. 14:36 14:39
На Градском гробљу у Новом Саду у четвртак ће бити сахрањени:
Гордана Војислава Репац – Лазаревић – урна - (1953) у 09:00
Симо Јове Илић (1943) у 10:30
Мирослав Илије Турајлија (1937) у 11:15
Масимо Биљане Савић (2025) у 12:00
Радмила Милана Стојадиновић (1941) у 12:45
Марија Јанка Дунђерски (1952) у 13:30
Љубинка Миаила Ристић (1945) у 14:15
Гробље у Буковцу
Марија Деже Бугарски (1949) у 13:00
Ново гробље, Петроварадин
Мира Милана Радојчић (1955) у 15:00