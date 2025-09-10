overcast clouds
Сахране за четвртак, 11. септембар

10.09.2025. 14:36 14:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник (С. Шушњевић)

На Градском гробљу у Новом Саду у четвртак ће бити сахрањени:

Гордана Војислава Репац – Лазаревић – урна - (1953) у 09:00

Симо Јове Илић (1943) у 10:30

Мирослав Илије Турајлија (1937) у 11:15

Масимо Биљане Савић (2025) у 12:00

Радмила Милана Стојадиновић (1941) у 12:45

Марија Јанка Дунђерски (1952) у 13:30

Љубинка Миаила Ристић (1945) у 14:15

Гробље у Буковцу

Марија Деже Бугарски (1949) у 13:00

Ново гробље, Петроварадин

Мира Милана Радојчић (1955) у 15:00

Нови Сад
