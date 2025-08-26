"СМЕТА ИМ ШТО СМО ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ"
"СЕЛИТЕ СЕ ДОЂОШИ!" Студент Балаћ проговорио о нападима на породични дом: "Док поштен свет спава, неко иде да пише претње"
Студент Владимир Балаћ коме је у току ноћи на фасади породичне куће отављења претећа порука, огласио се овим поводом.
- Ван себе сам, ван себе су и моји родитељи. Ово није први напад на мене, вређају ме сваки дан, али и чланове моје породице, моју мајку и мог оца, физички су ме нападали у Пионирском парку, нису ми дали да уђем на факултет - изјавио је Балаћ у укључењу за Информер и додао:
- Изгледа да неком смета што смо ја и моја породица пореклом из Републике Српске. Шарају наше куће, малтретирају наше пориодице, не дозвољавају нам да живимо нормално.
Владимир Балаћ је овакву врсту претњи и вандализма оценио као недопустиво понашање.
- Док поштен свет спава и спрема се да иде на посао, неко иде да пише претње на нечију кућу. Поручујем им да у нашој земљи не треба да има подела, да треба да буде мир, да неко своје незадовољство исказује насиљем. Они мисле да је дозвољено да нападају, малтретирају, поливају, гађају неког јер другачије мисли - истакао је Балаћ.
Вучић поручио: "Овако нешто не сме да се догађа"
Председник Србије Александар Вучић реаговао је поводом напада на студента Владимира Балаћа и његову породицу.
- Овако нешто у Србији не сме да се догађа! - написао је Вучић на свом Инстаграм профилу 'будуцностсрбијеав'.