Искључења струје за четвртак, 28. август

сијалица
Фото: Pixabay.com

Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже, у четвртак 28. август, без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:

НОВИ САД: Д. БУГАРСКОГ 14А, К. МИРОСАВЉЕВИЋА 2-14, Ђ. АВАКУМА 9, ЗЕМУНСКА 3, 5, 9, од 09.00 до 11.00

Студентски домови на Лиману 4, од 09:15 до 11:00

ПЕТРОВАРАДИН: Насеље Садови ГРАДИЛИШТЕ МОСТА ПРЕКО ДУНАВА СА СРЕМСКЕ СТРАНЕ, од 08:30 до 13:30

ЧЕНЕЈ:  МУЧИБАБИЋ, РАСКРШЋЕ, од 15:00 до 16:00

