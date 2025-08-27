Искључења струје за четвртак, 28. август
27.08.2025. 11:37 11:45
Коментари (0)
Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже, у четвртак 28. август, без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:
НОВИ САД: Д. БУГАРСКОГ 14А, К. МИРОСАВЉЕВИЋА 2-14, Ђ. АВАКУМА 9, ЗЕМУНСКА 3, 5, 9, од 09.00 до 11.00
Студентски домови на Лиману 4, од 09:15 до 11:00
ПЕТРОВАРАДИН: Насеље Садови ГРАДИЛИШТЕ МОСТА ПРЕКО ДУНАВА СА СРЕМСКЕ СТРАНЕ, од 08:30 до 13:30
ЧЕНЕЈ: МУЧИБАБИЋ, РАСКРШЋЕ, од 15:00 до 16:00