Искључења струје за среду, 10. септембар
09.09.2025. 10:27 10:43
Коментари (0)
Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже у среду, 10. септембра, без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:
НОВИ САД: Улица Стражиловска 14, од 08:30 до 09:30
Улица Данијела Константина 2-4, Бул. Михајла Пупина 9-11, Игњата Павласа 6-8, од 08:30 до 10:00
Улица Хиландарска 2, Масарикова 1-27, од 09:00 до 14:00
СРЕМСКА КАМЕНИЦА: Богдана Гавриловића, од 10:00 до 12:00