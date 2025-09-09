broken clouds
27°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
100.0081
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Искључења струје за среду, 10. септембар

09.09.2025. 10:27 10:43
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
сијалица
Фото: Pixabay.com

Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже у среду, 10. септембра, без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:

НОВИ САД: Улица Стражиловска 14, од 08:30 до 09:30

Улица Данијела Константина 2-4, Бул. Михајла Пупина 9-11, Игњата Павласа 6-8, од 08:30 до 10:00

Улица Хиландарска 2, Масарикова 1-27, од 09:00 до 14:00

СРЕМСКА КАМЕНИЦА: Богдана Гавриловића, од 10:00 до 12:00

струја без струје
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај