ОД ПОНЕДЕЉКА ПРИВРЕМЕНА ИЗМЕНА ТРАСЕ ЈЕДНЕ ЛИНИЈЕ ЈГСП Санација коловоза до краја месеца мења путању аутобуса
05.09.2025. 14:25 14:29
Због извођења радова на санацији коловозне конструкције у Улици браће Бошњак у Футогу, од 08. до 30. септембра привремено ће бити измењена траса аутобуске линије 55 (Нови Сад – Футог Браће Бошњак)
Смер из Новог Сада
Од раскрснице улица Иве Лоле Рибара, Новосадске и Раде Кондића аутобуси ће саобраћати право Улицом Раде Коднића, скретати лево у Улицу цара Лазара до раскрснице са Улицом браће Бошњак и даље настављати редовном трасом.
Смер из Футога
Од раскрснице улица Цара Лазара и Браће Бошњак аутобуси ће саобраћати Улицом цара Лазара, скретати десно у Улицу Раде Кондића до раскрснице са Новосадском улицом и даље настављати редовном трасом.
НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ КОРИСТИЋЕ СЕ РЕДОВНА СТАЈАЛИШТА ДРУГИХ ЛИНИЈА.