  Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Распоред сахрана за понедељак, 8. септембар

Фото: Дневник (В. Фифа)

У понедељак 8. септембра, биће сахрањени:

На Градском гробљу у Новом Саду данас ће бити сахрањени:

Александар (Катица) Асанов (1955.) у 14:15
Ержебет (Јанош) Мајор (1936.) у 13:30
Живојин (Тихомир) Галешев (1933.) у 12:45
Винка (Милан) Ђурић (1938.) у 12:00
Рајко (Илија) Марковић (1958.) у 11:15
Ева (Јозеф) Виловачки (1941.) у 10:30
Гордана (Војислав) Репац-Лазаревић (1953.) у 09:45

Нови Сад, Петроварадин (Ново):    

Миливоје (Јован) Миловановић (1958.) у 13:00

Нови Сад, Петроварадин (Старо):    

Нада (Анте) Леш (1936.) у 11:00

Бегеч:

Јелена (Иван) Ступар (1940.) у 13:00

Православно, Сремска Каменица:   

Јелена (Данило) Узелац (1934.) у 15:00

Ветерник:  

Петар (Крстан) Зељковић (1936.) у 13:00
 

