Распоред сахрана за понедељак, 8. септембар
07.09.2025. 14:44 15:06
У понедељак 8. септембра, биће сахрањени:
Александар (Катица) Асанов (1955.) у 14:15
Ержебет (Јанош) Мајор (1936.) у 13:30
Живојин (Тихомир) Галешев (1933.) у 12:45
Винка (Милан) Ђурић (1938.) у 12:00
Рајко (Илија) Марковић (1958.) у 11:15
Ева (Јозеф) Виловачки (1941.) у 10:30
Гордана (Војислав) Репац-Лазаревић (1953.) у 09:45
Нови Сад, Петроварадин (Ново):
Миливоје (Јован) Миловановић (1958.) у 13:00
Нови Сад, Петроварадин (Старо):
Нада (Анте) Леш (1936.) у 11:00
Бегеч:
Јелена (Иван) Ступар (1940.) у 13:00
Православно, Сремска Каменица:
Јелена (Данило) Узелац (1934.) у 15:00
Ветерник:
Петар (Крстан) Зељковић (1936.) у 13:00